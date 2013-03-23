Пан Ги Мун поздравил жителей Узбекистана и других стран с Наврузом

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. Представительство Организации Объединенных Наций в Узбекистане опубликовало послание Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня Навруз.

"Навруз, праздник Нового года, отмечаемый в первый день весны, является многовековой традицией во многих странах Западной, Центральной и Южной Азии, Кавказа, Балкан, а также за их пределами", - говорится в послании.

С ним связано множество культурных обычаев. Праздничные обряды могут включать в себя конные скачки, традиционную борьбу, исполнение песен на разных языках, выступления сказителей, повествующих о мифическом царе Джамшиде, и зажигание свечей перед домами. Эти разные проявления магии праздника Навруз проповедуют одну и ту же идею – идею человеческой солидарности.

По словам генсека ООН, соавторами успешной инициативы по включению Навруза в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО выступил целый ряд стран. "Уже сами по себе совместные усилия Азербайджана, Индии, Исламской Республики Иран, Кыргызстана, Пакистана, Турции и Узбекистана доказывают ценность единства в многообразии", - подчеркнул он.

"Навруз не только объединяет между собой страны, он напоминает нам о том, что мы должны дорожить нашей общей планетой", - отметил Пан Ги Мун, пожелав всего наилучшего тем, кто его празднует, и выразив надежду на то, что все люди воспользуются этим поводом для созерцания красоты природы, предвкушения весны и размышления о силе культуры, способной созидать мир.

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