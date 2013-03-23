От сильного государства - к сильному гражданскому обществу

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. 22 марта во Дворце молодежи города Навои состоялась пресс-конференция, инициированная Навоийским региональным отделением института формирования общественного мнения и областным Кенгашем общественного движения молодежи "Камолот" на тему "Роль негосударственных некоммерческих организаций в претворении в жизнь принципов "От сильного государства - к сильному обществу".

В пресс-конференции приняли участие представители общественных организаций, политических партий и движений, а также редакторы печатных изданий районов и городов области.

С вступительным словом брифинг открыл руководитель регионального института формирования общественного мнения Х. Раупов. В своем выступлении он, в частности, отметил роль ННО в социальной защите населения и ознакомил собравшихся с результатами мониторинга, проведенного институтом, о положительных результатах деятельности ННО по итогам опроса общественного мнения.

С докладом "Участие молодежи в формировании гражданского общества" выступил председатель областного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот" Н.Улугбердиев.

В ходе открытых дискуссий участники мероприятия получили ответы специалистов на интересующие их вопросы.

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