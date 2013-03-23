Навоийцы стали чемпионами Узбекистана по армрестлингу

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. 22 марта в актовом зале управления по делам культуры и спорта Навоийской области состоялся чемпионат Узбекистана по армрестлингу среди юношей и девушек двух возрастных категорий.

В состязаниях приняли участие более 100 юных спортсменов из 9 регионов страны.

Завоевав "золото", чемпионами Республики по армрестлингу стали И.Мушоряпова,М.Саидова, Е.Кравец, Д.Уринова, А.Иванко, Б.Исломов, В.Хусаинов, И.Саидов, О.Джуматаев, И.Бахронов, С.Худойбердиев.

В общекомандном зачете навоийцы показали лучший результат. У них 11 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых медалей. Второе место - у спортсменов Самарканда. Тройку призеров замкнули сырдарьинцы.

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