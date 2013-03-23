Электроэнергия в Узбекистане с 1 апреля подорожает на 7,6%

ТАШКЕНТ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. ГАК "Узбекэнерго" объявила об очередном повышении цен за потребление электроэнергии разными категориями потребителей.

Так, с 1 апреля тарифы вырастут в среднем на 7,6% по сравнению с действовавшими с 1 октября 2012 года. Если сравнивать новые цены за электричество с уровнем прошлой весны, то рост составит в среднем 14,4%.

Согласно новому реестру, самый высокий тариф установлен на электроэнергию, используемую для рекламы и иллюминации – 118,30 сумов за 1 кВт-ч. Сразу на 9,7% подорожало электричество для организаций торговли, общепита и сферы услуг, которым теперь придется платить 114,50 сумов за 1 кВт-ч.

Стоимость электроэнергии, отпускаемой населению, выросла на 7,5% и составит 112,2 сумов 1 кВт-ч (вместо 104,4 сума), а для населения жилых домов, оборудованных электроплитами – 56,1 сумов (52,2). Аналогичное повышение произошло для промышленных, производственных и инфраструктурных потребителей.

Динамика тарифов на электроэнергию по группам потребителей, сумов

Группа Наименование 1.10.2012 1.04.2013 Динамика I Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше. Двухставочный тариф:

Плата за 1 кВт максимальной нагрузки 171 800,00 184 740,00 7,5% Плата за 1 кВт-ч потребляемой энергии 81,90 87,84 7,3% II Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше. Одноставочный тариф за 1 кВт-ч 104,40 112,20 7,5% III Производственные сельскохозяйственные потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт-ч 104,40 112,20 7,5% IV Электрифицированный железнодорожный и городской транспорт (электротяга) 1 кВт-ч 104,40 112,20 7,5% V Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт-ч 104,40 112,20 7,5% VI Организации торговли, кафе рестораны и сфера услуг 1 кВт-ч 104,40 114,50 9,7% VII Население, населенные пункты за 1 кВт-ч 104,40 112,20 7,5% Население жилых домов, оборудованных электропитанием 1 кВт-ч 52,20 56,10 7,5% VIII Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) 1 кВт-ч 104,40 112,20 7,5% IX Реклама и иллюминация – 1 кВт-ч 110,00 118,30 7,5% Х Хозяйственные нужды энергосистемы 1 кВт-ч 104,40 112,20 7,5%

Как сообщает пресс-служба ГАК, тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. С введением в действие настоящего реестра утрачивает силу реестр №19-03-22-05-РУз-46-2012 от 17 сентября 2012 года.

УЗИНФОРМ