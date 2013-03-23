Электроэнергия в Узбекистане с 1 апреля подорожает на 7,6%23.03.2013 12:04
ТАШКЕНТ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. ГАК "Узбекэнерго" объявила об очередном повышении цен за потребление электроэнергии разными категориями потребителей.
Так, с 1 апреля тарифы вырастут в среднем на 7,6% по сравнению с действовавшими с 1 октября 2012 года. Если сравнивать новые цены за электричество с уровнем прошлой весны, то рост составит в среднем 14,4%.
Согласно новому реестру, самый высокий тариф установлен на электроэнергию, используемую для рекламы и иллюминации – 118,30 сумов за 1 кВт-ч. Сразу на 9,7% подорожало электричество для организаций торговли, общепита и сферы услуг, которым теперь придется платить 114,50 сумов за 1 кВт-ч.
Стоимость электроэнергии, отпускаемой населению, выросла на 7,5% и составит 112,2 сумов 1 кВт-ч (вместо 104,4 сума), а для населения жилых домов, оборудованных электроплитами – 56,1 сумов (52,2). Аналогичное повышение произошло для промышленных, производственных и инфраструктурных потребителей.
Динамика тарифов на электроэнергию по группам потребителей, сумов
|Группа
|Наименование
|1.10.2012
|1.04.2013
|Динамика
|I
|Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше. Двухставочный тариф:
Плата за 1 кВт максимальной нагрузки
|171 800,00
|184 740,00
|7,5%
|
|Плата за 1 кВт-ч потребляемой энергии
|81,90
|87,84
|7,3%
|II
|Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше. Одноставочный тариф за 1 кВт-ч
|104,40
|112,20
|7,5%
|III
|Производственные сельскохозяйственные потребители, в т.ч. насосные станции, финансируемые из бюджета за 1 кВт-ч
|104,40
|112,20
|7,5%
|IV
|Электрифицированный железнодорожный и городской транспорт (электротяга) 1 кВт-ч
|104,40
|112,20
|7,5%
|V
|Непромышленные потребители, бюджетные организации, уличное освещение городов за 1 кВт-ч
|104,40
|112,20
|7,5%
|VI
|Организации торговли, кафе рестораны и сфера услуг 1 кВт-ч
|104,40
|114,50
|9,7%
|VII
|Население, населенные пункты за 1 кВт-ч
|104,40
|112,20
|7,5%
|
|Население жилых домов, оборудованных электропитанием 1 кВт-ч
|52,20
|56,10
|7,5%
|VIII
|Электрическая энергия, используемая на нужды отопления, горячего водоснабжения и охлаждения (кондиционирования) 1 кВт-ч
|104,40
|112,20
|7,5%
|IX
|Реклама и иллюминация – 1 кВт-ч
|110,00
|118,30
|7,5%
|Х
|Хозяйственные нужды энергосистемы 1 кВт-ч
|104,40
|112,20
|7,5%
Как сообщает пресс-служба ГАК, тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость. С введением в действие настоящего реестра утрачивает силу реестр №19-03-22-05-РУз-46-2012 от 17 сентября 2012 года.
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