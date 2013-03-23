Ислам Каримов поздравил руководителя Греции

ТАШКЕНТ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Греческой Республики Каролоса Папульяса, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День независимости отмечается в Греции 25 марта. Именно в этот день в 1821 году началось восстание, которое привело к освобождению греческого государства от четырехсотлетнего ига Османской империи.

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