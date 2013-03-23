Венгры и корейцы отметили Навруз по-фергански

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. В день весеннего равноденствия, 21 марта, в сквере дома культуры Ферганского нефтеперерабатывающего завода (ФНПЗ) и амфитеатре "Химик" при ОАО "Ферганаазот" прошли народные гуляния и концерт, посвященные самому любимому празднику горожан – Наврузу.

Однако пристальное внимание было оказано не народу, а двум иностранным делегациями, которые находятся вот уже несколько дней с визитом в Фергане. Это представители бизнеса и мэрии городов Давод (Республика Венгрия) и Ёнгин (Южная Корея). Специально для гостей из-за рубежа были организованы экскурсии по наиболее интересным местам Ферганской области, где их сопровождали представители областного Комитета женщин и Ассоциации деловых женщин.

Концерт в сквере ДК ФНПЗ начался с опозданием на час из-за задержки почетных гостей из малоизвестных городов далеких стран. Гостям были показаны красивые номера с участием танцевальных коллективов "Кир гуллари" (балетмейстер Гульноза Юлдашева), "Самира" (Жанна Ерашевская), "Непоседы" и т.д. Затем в национальном жанре "дор" (цирк на улице) выступали канатаходцы, силачи, которые бросали двухпудовые гири, поджигали себя и изрыгали пламя, поднимали по 8 человек за раз, словом, исполняли все трюки, которые так нравятся обычному зрителю.

Недосмотрев все выступления, гости принялись осматривать выставку многочисленных цехов ФНПЗ, в которых производят не только бензин и нефтепродукты, но и обувь, ткани, выращивают фрукты и овощи, есть плотники, портные и даже своя пчелиная пасека на территории завода. Все они представили свои изделия и продукцию на суд зрителю. На каждом столе, разумеется, были и национальные блюда – сумаляк, самсы, манты и пельмени с клевером, кавартаки (голубцы из виноградных листьев), огромное количество выпечки всех видов и форм.

- Ваш мед мне понравился больше всего, - признается член венгерской делегации Гьер Ласло. – У него особенный запах и вкус, сильно отличающиеся от тех, к которым мы привыкли в Европе. Возможно, это объясняется тем, что ваши пчелы собирают нектар с цветов хлопчатника.

У каждого стола делегатов встречала девушка в свадебном платье, исполняющая традиционный поклон невесты к родителям жениха и гостям после первой брачной ночи – "келин салом". (Стоит отметить, что присутствовать во время "келин салом" могут только близкие родственники молодоженов и самые почетные гости).

Затем делегации отправились в амфитеатр "Химик", где их тепло встретил хоким области, сенатор Шухрат Ганиев. Гостей встретили танцами ансамбля "Фантазия" и песнями известных исполнителей Республики.

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