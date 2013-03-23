В Фергане обсудили влияние Интернета на молодежь

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. 22 марта в конференц-зале Ферганского политехнического института прошел республиканский научно-практический форум "Информационная безопасность в условиях глобализации: информационные угрозы и идеологический иммунитет". На форуме свое мнение высказали преподаватели и профессора областных вузов, ученые и специалисты молодежного движения "Камолот".

В докладах участники говорили о возрастающей роли Интернета, мобильных телефонов и прочих средств связи в жизни современного человека, о необходимости учить молодежь правильно пользоваться благами цивилизации, отличать нужную информацию от той, которая может навредить ему.

Было подчеркнуто, что на сегодняшний день в Интернете около пяти миллионов сайтов, призывающих к совершению противоправных поступков и основные посетители их подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Обсуждался вопрос, как махалля, школа и семья могут минимизировать дурное влияние такой информации.

В ходе форума была обсуждена необходимость усиления работы ответственных организаций, в том числе движения "Камолот", в целях обеспечения интересного досуга для молодежи.

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