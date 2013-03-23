Праздник весны отметили в Жамбайском районе

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. В Жамбайском районе Самаркандской области 21 марта встретили праздник Навруз как никогда ранее. К организации и проведению праздника были привлечены все районные предприятия и учреждения, махалли, а также общественные организации.

Во всех городах и районах области праздник прошел своеобразно. Были организованы национальные игры, конкурсы невест, выставки национальных блюд и другие представления.

Жамбайский районный хокимият и отдел по делам культуры и спорта также организовали традиционный праздник на природе на фоне весенней зелени. Фольклорные ансамбли, народные юмористы, музыкальные группы, певцы и артисты провели праздничное представление на открытой природе.

Неподалеку от места торжества проходили скачки, на которые были приглашены самые лучшие конькобежцы со своими скакунами, а также организована подготовка праздничного блюда сумаляка.

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