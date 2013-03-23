Встреча с талантливой молодежью

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. 22 марта в здании Ферганского государственного университета прошла встреча учащейся молодежи с международным гроссмейстером, чемпионкой страны по шахматам Нафисой Муминовой.

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели вуза, которые провели интересную и содержательную беседу с шахматисткой из города Ферганы.

В процессе мероприятия Н.Муминова поделилась со своими впечатлениями, полученными в ходе участия в международных турнирах по шахматам, рассказала сверстникам о силе чувства патриотизма и любви к Родине во время нахождения за рубежом в целях поднятия государственного флага на международной арене.

Она также поделилась участниками встречи своими взглядами об уделяемом внимании в стране развитию спорта и воспитанию гармоничного поколения.

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