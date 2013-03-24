Экоцентр подсчитает выживших животных

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. Весенний переучет, ожидаемый в скором времени в экоцентре "Джейран", позволит составить статистику гибели животных в зимний период.

Переучет обитателей заповедной зоны проводится дважды в год. Осенью подсчитывается количество особей перед зимовкой, а весной - количество выживших после зимы. При необходимости, на основании полученных данных, в работу по содержанию животных вносятся соответствующие коррективы.

Экоцентр "Джейран", находящийся в юго-западной части пустыни Кызылкум, населяют более 700 видов беспозвоночных, 15 видов рыб, 18 - рептилий, свыше 300 – птиц, 34 – млекопитающих, также здесь можно встретить 250 видов растений. В экоцентре занимаются разведением занесенных в Красную книгу Узбекистана и Красный список Международного союза охраны природы животных: джейрана, кулана, лошади Пржевальского, бухарского горного барана и винторогого козла.

Значительная территория заповедника является причиной привлечения к переучету волонтеров, которыми могут стать как специалисты, так и простые любители природы.

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