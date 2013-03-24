Курашисты отрабатывают новую тактику

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. Курашисты Бухарской области, готовясь к предстоящей Универсиаде, проводят учебно-спортивные сборы в спортинтернате города Гиждуван.

До майской Универсиады подопечным Сохиба Касымова предстоит выступить в двух первенствах Узбекистана, одно из которых пройдет в Фергане.

В состав сборной области, предположительно войдут сильнейшие бухарские борцы – Азамат Хайдаров (100 кг) и Бахшилло Джураев (свыше 100 кг). По словам главного тренера, спортсмены в отличной форме и сумеют порадовать своих поклонников победами.

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