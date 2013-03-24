В целях усиления борьбы с туберкулезом

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. В Ферганском районном медицинском объединении 23 марта состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с туберкулезными заболеваниями, которое было организовано по инициативе областного управления здравоохранения.

В нем приняли участие врачи, представители госучреждений района, жители сходов граждан и специалисты областного тубдиспансера.

В ходе мероприятия разговор шел о принимаемых в стране мерах по проведению профилактических, диагностических работ, лечению туберкулезных заболеваний и надзору эпидемиологической ситуации.

В качестве законодательной основы проводимых мероприятий участники привели Постановление Кабинета Министров от 5 марта 2011 года "О дополнительных мерах по снижению заболеваемости туберкулезом в Республике Узбекистан на 2011-2015 годы".

В продолжение мероприятия его участникам продемонстрирован документальный фильм, посвященный профилактике туберкулезных и иных инфекционных заболеваний.

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