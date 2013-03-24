Узбекистан уступил ОАЭ в рамках отборочного турнира Кубка Азии-2015

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. 22 марта в Абу Даби состоялась встреча национальных сборных команд Узбекистана и ОАЭ в рамках отборочного турнира Кубка Азии-2015.

Несмотря на удачное начало, подопечные Мирджалола Касымова уступили сопернику со счетом 2:1. Сборная Узбекистана уже на 16-й минуте открыла счет в матче благодаря голу Шохруха Гадоева. Однако во втором тайме эмиратским футболистам удалось сначала сравнять счет (на 58-й минуте), а затем вырваться вперед (61).

Данное поражение стало первым для сборной Узбекистана по итогам двух туров отборочного этапа Кубка Азии-2015. Таким образом, на сегодняшний день национальная сборная имеет в своем активе лишь 1 очко, набранное в домашнем матче против Гонконга. Лидером группы "Е" с 6 очками остается сборная команда ОАЭ. Второе место занимает сборная Гонконга, одолевшая на своем поле команду Вьетнама с минимальным счетом.

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