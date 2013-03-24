В Узбекистане проходит конкурс юных музыкантов

ТАШКЕНТ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. С 23 по 25 марта в Республиканском специализированном академическом лицее музыки и культуры проходит заключительный этап смотра-конкурса юных музыкантов "Санъат гунчалари" ("Бутоны искусства"). Организаторами данного ежегодного проекта выступают Фонд "Соглом авлод учун", Министерство народного образования и Союз композиторов Узбекистана.

В нем принимают участие ученики музыкальных школ и лицеев из Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, которые стали победителями областных этапов конкурса "Санъат гунчалари".

23 марта состоялось церемония открытия финального этапа конкурса. В тот же день была проведена жеребьевка участников. Финал пройдет в два этапа по двум направлениям – духовые и ударные инструменты. Участники каждого направления поделены на две группы: старшая (дети с 14 по 16 лет) и младшая (с 9 до 13 лет).

Мастерство и талант молодых исполнителей оценит компетентное жюри.

Торжественное закрытие конкурса состоится 25 марта в Государственной консерватории Узбекистана. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками. Памятные призы от организаторов получат все участники конкурса.

По данным пресс-службы МНБФ "Соглом авлод учун", республиканский смотр-конкурс юных музыкантов "Санъат гунчалари" проводится уже 14-й год. За этот период он открыл новые имена и новые перспективы для юных дарований, которые в будущем покорят вершины музыкального олимпа.

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