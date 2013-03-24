Узбекистан призвал рационально использовать воду в Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. 22 марта в Нью-Йорке состоялся Интерактивный диалог на высоком уровне по вопросам водного сотрудничества. В нем приняли участие Председатель ГА ООН Вук Еремич, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, премьер-министр Таджикистана Окил Окилов, министр окружающей среды и водных ресурсов ОАЭ Рашид Ахмед бин Фархад, госсекретарь Испании по окружающей среде Фредерико Рамас де Амас и другие официальные лица, эксперты и ученые.

Делегация Узбекистана на встрече была представлена постоянным представителем Республики Узбекистан в ООН Дильером Хакимовым.

Как сообщает новостная служба ООН, в своем выступлении он высказался за охрану бассейнов рек и экосистем, рациональное использование воды, предотвращение техногенных катастроф и смягчение последствий стихийных бедствий, а также укрепление институциональных основ сотрудничества.

Д.Хакимов, в частности, напомнил о трагедии Арала, который за очень короткий исторический промежуток из некогда одного из самых крупных внутриконтинентальных водоемов в мире превратился в Аралкум – огромную пустыню.

Постоянный представитель Узбекистана призвал к более тесному сотрудничеству и поиску согласия между странами Центральной Азии в области рационального использования общих водных ресурсов. Он также подчеркнул, что Узбекистан выступает против попыток реализовать в регионе "проекты, которые были разработаны 30-40 лет назад... по возведению в верховьях этих рек масштабных гидросооружений с гигантскими плотинами", особенно учитывая сейсмичность зоны предстоящего строительства. По его словам, "все это может нанести непоправимый ущерб экологии" и стать причиной опасных техногенных катастроф.

Гораздо более рациональным подходом, со слов узбекского дипломата, является переход к строительству менее опасных, но более экономных малых ГЭС.

Напомним, интерактивный диалог в штаб-квартире ООН был приурочен к отмечаемой в пятницу 20-й годовщине Всемирного дня водных ресурсов и стал одним из мероприятий Года международного водного сотрудничества, которым Генассамблея ООН объявила 2013 год.

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