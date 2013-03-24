Семинар для будущих каракулеводов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. 22 марта в Нуратинском профессиональном колледже сельского хозяйства прошел учебный семинар на тему "Бонитировка ягнят и технология обработки каракулевых смушек". В семинаре, организованном для учащихся и преподавателей колледжа, приняли участие председатель компании "Узбекский каракуль" Т. Рахимов и группа ученых из научно-исследовательского института каракулеводства и экологии степей Узбекистана.

С вступительным словом работу учебного семинара открыл первый заместитель хокима Нуратинского района Ш. Рустамов. В своем выступлении он подробно остановился на достижениях района в сельском хозяйстве и подготовке каракулеводов к окотной кампании 2013 года.

Ученые-специалисты ознакомили участников семинара с принципами бонитировки (оценки) ягнят, с вопросами по рациональному использованию имеющихся пастбищ.

Специалисты на практике показали методы обработки ягнят для получения качественных каракулевых смушек. Участники семинара получили ответы на интересующие их вопросы.

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