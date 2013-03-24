Продуктовые наборы для наставников

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. 22 марта в Зарафшанском промышленном профессиональном колледже по традиции состоялась благотворительная ярмарка национальных блюд.

В холле учебного заведения звучали весенние мелодии. Каждая из учебных групп оформила свой уголок кулинарными изысками. Посетители по достоинству оценили вкус аппетитного плова, самсы, сумаляка, тухумбарака и других национальных блюд.

Праздник удался на славу. Будущие повара проявили свои кулинарные изделия и дизайнерские таланты.

На вырученные от ярмарки средства профсоюзным комитетом, женсоветом и камолотовцами колледжа приобретены продуктовые наборы и другие подарки для бывших преподавателей колледжа, находящихся на заслуженном отдыхе, и для малообеспеченных семей махалли "Ешлик".

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