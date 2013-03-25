В Узбекистане стартует благотворительный форум-марафон "Во имя жизни!"

ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 28 апреля в столице пройдет благотворительный форум-марафон "Во имя жизни!", главной целью которого является осведомление женщин о необходимости профилактики рака молочной железы.

Организаторами благотворительного марафона выступают Фонд Форум, РОО "Женское собрание", Национальная Ассоциация по раку молочной железы "Во имя жизни!" в партнерстве с Фондом имени Сьюзан Комен (США).

В Узбекистане мероприятие проводится с 2010 года и за весь период в нем уже приняли участие свыше 100 тысяч человек.

В этом году марафоны пройдут во всех регионах в рамках молодежной акции ЦМИ "Келажак овози" "Мы - одна команда!". Областные этапы пройдут с 27 марта по 18 апреля.

В проекте принимают активное участие звезды узбекской эстрады. Все собранные средства будут направлены на лечение женщин с онкологическими заболеваниями.

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