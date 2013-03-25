Встреча в СамГАСИ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт 23 марта посетила группа ученых из Федеративной Республики Германия.

Члены делегации ознакомились с отделами и научными лабораториями института, после чего приняли участие в семинаре, посвященном научно-образовательному и международному узбекистанско-германскому взаимодействию. В нем приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты вуза.

Выступившие на семинаре отметили, что благодаря независимости укрепились связи между Германией и Узбекистаном, что можно заметить в экономических, культурных, научных, образовательных и спортивных сферах.

Необходимо отметить, что в 2012 году группа ученых СамГАСИ посетила университет "Bauhaus" города Веймар и Потсдамский специализированный институт, где была достигнута договоренность о практическом взаимообмене в сфере образования и науки.

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