В Самарканде прошло заседание постоянной комиссии

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском областном молодежном центре 23 марта состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта, строительства, связи, коммунального хозяйства, а также оказания услуг населению областного Кенгаша народных депутатов.

В нем приняли участие члены постоянной комиссии, депутатской группы областного Кенгаша Либерально-демократической партии Узбекистана, сотрудники учреждений, относящихся к экономической сфере, предприниматели и фермеры.

На заседании заслушан доклад о проделанных работах в 2012 году областным Управлением Торгово-промышленной палаты.

По словам начальника управления ТПП А.Акрамова, в минувшем году палата оказала помощь 12 предприятиям в экспортировании товаров на сумму в размере 5648,9 долларов США. Также 35 вновь организованным субъектам предпринимательства подготовлен пакет документов для прохождения госрегистрации, 52 предпринимателям подготовлены бизнес-проекты для получения банковских кредитов. 21 предпринимателю оказана помощь в приобретении инструментов и минитехнологий, 13 предпринимателям - в нахождении инвесторов. На организованные экономические выставки обеспечена явка и участие 1240 предпринимателей.

На заседании отмечена необходимость обеспечения правовой защиты предпринимателей городов и районов области, усиления работы информационно-консультационных центров, экспортирования национальной продукции за рубеж, а также привлечения иностранных инвестиций в местную предпринимательскую среду.

В мероприятии участвовал заместитель хокима области В.Рахимов.

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