Определились победители второго тура игры "Дилемма"

ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в Университете мировой экономики и дипломатии состоялась вторая игра дискуссионного клуба "Дилемма" между студентами Университета экономики и дипломатии (УМЭД) и Ташкентского государственного юридического института.

Команды дебатировали на тему: "Необходимо ли запретить использование мобильных телефонов в учебных заведениях?".

Дискуссия второго тура прошла на русском языке. В первом туре, который прошел в начале марта, команды обсуждали темы на узбекском языке.

По итогам второго тура победителем игры стала команда Ташкентского государственного юридического института.

Стоит отметить, что подобные игры проходят регулярно в течение года.

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