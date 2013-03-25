Профсоюз медработников Узбекистана за год оказал матпомощь на 395,2 млн. сумов

ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. В 2012 году профсоюз работников здравоохранения Узбекистана оказал 7450 работникам отрасли материальную поддержку в размере 395,2 миллиона сумов. Такие показатели по итогам Года семьи обнародовала пресс-служба Совета Федерации профсоюзов Узбекистана.

Согласно этим данным, на сегодняшний день в системе здравоохранения действуют 1782 коллективных договора, которые гарантируют социально-экономические права и интересы 583 тысяч 266 работников и 170 тысяч 704 учащихся профессиональных колледжей и студентов.

В отчетном периоде благодаря содействию профсоюзных специалистов восстановлены права 4 человек. В партнерстве с работодателями для почти 2800 детей сотрудников медицинских учреждений, нуждающихся в социальной защите, были приобретены учебники и школьные принадлежности на 80 млн. сумов.

Около 750 матерей с детьми в возрасте от 2 до 3 лет получили материальную помощь на более чем 67 млн. сумов. В рамках всесторонней поддержки одаренной молодежи учреждено 100 студенческих стипендий.

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