Мероприятие в маргиланском тубдиспансере

Мероприятие в маргиланском тубдиспансере25.03.2013 14:35
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. В здании туберкулезного диспансера города Маргилана Ферганской области 23 марта состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
В мероприятии, организованном по инициативе диспансера, приняли участие врачи областного тубдиспансера, представители центра ДОТС, а также лица, пострадавшие от туберкулезных заболеваний.
Участники мероприятия говорили о стратегии против эпидемии туберкулеза, которая позволяет выявлять и лечить больных, представляющих опасность для окружающих.
Также речь шла о причинах развития туберкулеза, формах проявления заболевания, мерах по его профилактике и лечению. Отмечена роль стратегии ДОТС, рекомендованной со стороны ВОЗ, которая заключается в непосредственно контролируемом лечении короткими курсами химиотерапии.
В заключение мероприятия его участникам розданы брошюры, отражающие информацию о туберкулезе и способах своевременного его выявления и излечения.
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