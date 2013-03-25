В Андижане поговорили о мониторинге развития регионов

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в Андижане состоялось очередное заседание постоянной комиссии областного Кенгаша народных депутатов по вопросам формирования и исполнения бюджета, реализации экономических реформ и поддержке предпринимательства.

На этот раз комиссия анализировала сотрудничество местных Советов народных депутатов с хозяйствующими предприятиями при проведении мониторинга исполнения региональной социально-экономической программы развития. Заседание вел председатель комиссии Бахтиер Комилов. После его вступительного слова были заслушаны доклады заместителя начальника областного управления комитета по вопросам приватизации, ликвидации монополии и поддержке конкуренции Абдуллажона Махамматова, представителей областных управлений экономики и Центрального банка Махмуджона Нурматова и Мухиддина Кулдашева.

Затем они ответили на вопросы членов комиссии, Ботиржона Сулаймонова, Ортигали Хусанова, Комилжона Атаханова и других. Итогом заседание стало единое мнение об усилении общественного контроля за исполнением вышеперечисленной программы.

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