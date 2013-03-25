Юные теннисисты трех континентов встречаются в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. В Намангане проходят матчи традиционного теннисного турнира среди юношей и девушек не старше 18 лет на призы хокима области.

Вчера началась квалификация – за попадание в основную сетку борются 32 девушки и столько юношей. На этой стадии представлен главным образом Узбекистан, но также принимают участие юные игроки из Киргизии, Казахстана, Сербии и России.

В основную же сетку заявлены игроки из 11 стран. Есть шанс попасть в основной состав и у нескольких перспективных теннисистов из Намангана.

Так, Шохсият Тухтаматова в своем первом матче в трех сетах переиграла сильную представительницу Ташкента Алику Исмаилову. А вот Гульчехра Мамасиддикова уступила Джамиле Садыкжановой – 2:6, 7:5, 1:6.

Всего в квалификации будет разыграно по 8 путевок в основной турнир. Эти поединки завершатся сегодня вечером.

Официальное открытие соревнования состоится завтра утром.

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