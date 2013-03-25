Наманганские ватерполисты намерены бороться за чемпионство

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Завтра, 26 марта, начинается республиканский чемпионат по водному поло среди юношей 1996 года рождения. Наманганские ребята готовятся дать бой столичным соперникам.

Борьба между двумя центрами развития водного поло Узбекистана всегда является украшением турнира на любом уровне – молодежном, взрослом, студенческом.

Отметим, что команды ватерполистов Намангана весьма успешно выступают не только на республиканских соревнованиях, но и международных, так, в декабре прошлого года команды юношей и девушек из города стали победителями открытого чемпионата Малайзии с участием сборных 6 стран.

База спортшколы олимпийского резерва № 23 при облуно является одной из лучших в стране. Здесь создана самая мощная база для подготовки мастеров по всем видам водного спорта – плаванию, ватерполо, прыжкам и синхронному плаванию. Она включена в программу подготовки отечественных спортсменов к Олимпийским играм 2016 года в Бразилии. Кроме того, здесь проводят тренировки сборные Узбекистана и Казахстана.

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