Наманганских синхронисток будет тренировать специалист из России

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области Узбекистана синхронное плавание поднимут на качественно новый уровень. С этой целью в этот город в Ферганской долине будет приглашен специалист из России.

Об этом сообщил директор специализированной спортивной школы № 23 при управлении народного образования Наманганской области Равиль Вишняков.

"Мы ведем переговоры о приглашении работать в Намангане высококлассного специалиста из России", – говорит руководитель СДЮСШОР.

Как он надеется, наманганские синхронистки станут настоящими «золотыми рыбками» и приумножат славу области.

Стоит сказать, что Россия является законодательницей мод в этом виде плавания. Девушки, подготовленные тренерами из этой страны, неизменно занимают первые места на всех крупнейших соревнованиях, в том числе, Олимпийских играх и чемпионатах мира. Российские специалисты консультируют также ведущих синхронисток других стран.

УЗИНФОРМ