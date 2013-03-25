В целях развития семейного предпринимательства

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. В городе Коканде 25 марта прошел семинар на тему "Семейное предпринимательство – фундамент крепкой семьи". Мероприятие было организовано по инициативе областного управления Торгово-промышленной палаты. В нем приняли участие представители объединения профсоюзных организаций, отделения общественного фонда "Махалля", депутаты политических партий, представители банковской сферы и юстиции, семейные предприниматели.

Участники мероприятия говорили о реформах, направленных на совершенствование законодательных основ развития предпринимательской среды, формирование благоприятной бизнес-сферы и результатах проделанных в данном направлении работ.

Также до гостей семинара доведена информация о выделенных коммерческими банками кредитах участникам третьего сектора для реализации собственных бизнес-проектов, а также о созданных новых рабочих местах за счет развития семейного предпринимательства.

Наряду с этим, в продолжение семинара участникам подробно раскрыты значения Законов Республики Узбекистан "О семейном предпринимательстве", "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности" и "О разрешительных процедурах в сфере предпринимательской деятельности".

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