Узбекистан посетит глава МИД Казахстана

Узбекистан посетит глава МИД Казахстана25.03.2013 18:38
ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Казахстан во главе с министром иностранных дел Ерланом Идрисовым 26 марта посетит с рабочим визитом Республику Узбекистан.
В Ташкенте делегация МИД РК будет принята в Министерстве иностранных дел Узбекистана, где состоятся узбекско-казахстанские переговоры.
Как сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства, на встрече будут рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи Президентов Узбекистана и Казахстана в сентябре 2012 года в городе Астане.
Стороны также обсудят отдельные вопросы международного и регионального характера.
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