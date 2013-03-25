



Узбекистан посетит глава МИД Казахстана



ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Республики Казахстан во главе с министром иностранных дел Ерланом Идрисовым 26 марта посетит с рабочим визитом Республику Узбекистан. В Ташкенте делегация МИД РК будет принята в Министерстве иностранных дел Узбекистана, где состоятся узбекско-казахстанские переговоры. Как сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства, на встрече будут рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи Президентов Узбекистана и Казахстана в сентябре 2012 года в городе Астане. Стороны также обсудят отдельные вопросы международного и регионального характера. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи