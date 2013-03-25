Наманганский бизнес представил свои товары

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Намангане прошла ярмарка продукции местных предпринимателей. Она показала немалые возможности действующих в области предприятий по выпуску конкурентоспособных и высококачественных товаров.

На этот раз в фойе областного Дворцы культуры и на прилегающей к нему территории были выставлены образцы более 500 видов непродовольственных товаров, представленных сотней с лишним производителей. Причем как крупных, вроде АО "Наманган когози", так и малых.

Как отметили в управлении экономики, основной задачей проведения ярмарки было установление кооперационных связей между бизнесменами, обеспечение населения высококачественными потребительскими товарами. Причем упор сделан на малый бизнес.

Сами производители были рады лишний раз показать свою продукцию – реклама не помешает.

И действительно, посетителей ярмарки заинтересовали велосипеды из Нарына, фары для автомашин от СП "Узчасис", одежда, выпускаемая МП "Истиклол", обувь от "Дамбога", кислородные и метановые баллоны ООО "Махсус металл саноат" и многие другие товары. Примечательно, что договоры о поставках можно было заключать тут же.

Ярмарка была организована региональным управлением Торгово-промышленной палаты Узбекистана, областным главным управлением экономики, региональным управлением Министерства внешних экономических связей при поддержке областного хокимията.

На открытии ярмарки выступили хоким области Баходир Юсупов и министр высшего и среднеспециального образования Баходыр Ходиев.

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