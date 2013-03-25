



Глава представительства JICA посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Глава представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Узбекистане Масао Шикано 25 марта был принят в Министерстве иностранных дел Республики. Стороны рассмотрели практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе 11-го совместного заседания Узбекско-японского и Японо-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству, прошедшего 5 марта 2013 года в городе Ташкенте. На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений в финансово-технической, экономической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной областях, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи