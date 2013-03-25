Бухарские предприниматели переходят на электронные отчеты

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Бухарское областное Государственное налоговое управление за истекший период нынешнего года приняло свыше 230 тысяч отчетов в электронном виде.

По словам начальника управления Б.Нормирзаева, сдача отчетности в электронном виде позволило 12 тысячам юридических лиц сэкономить свыше 1 миллиона 164 тысяч бумажных листов.

Отметим, что ГНИ на сегодняшний день оказывает 23 вида интерактивных услуг, одной из которых является электронная отчетность. Воспользоваться этой услугой налогоплательщик может после получения в ГНИ электронной цифровой подписи, заплатив за это 10 процентов минимальной заработной платы.

Согласно постановлению Президента страны "О мерах по коренному сокращению статистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и порядка разрешительных процедур" до конца 2014 года на электронную форму будут переведены все отчеты.

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