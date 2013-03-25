Работники гиждуванского загса справили новоселье

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Отдел ЗАГСа Гиждуванского района Бухарской области Узбекистана в субботу справил новоселье. В первый же день работы в новом здании зарегистрировали 2 пары и 37 новорожденных.

По словам начальника областного управления юстиции А.Халилова, в прошлом году за счет фонда развития судов и органов юстиции при Минюсте страны новое здание отдела ЗАГСа появилось в Пешкунском районе. В этом году планируется сдать в эксплуатацию новые здания в Каракульском районе и городе Каган. ЗАГСы в Бухаре и Бухарском районе будут капитально отремонтированы.

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