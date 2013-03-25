В Ташкенте состоялся весенний "Bazar-Art" 2013 года

ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 23-25 марта в столичном Центре национальных искусств прошла 12-я выставка-ярмарка "Bazar-Art", традиционно проводимая Фондом Форумом и Ассоциацией художников, искусствоведов и народных мастеров "IJOD".

В выставке принимают участие более 150 мастеров со всех регионов Узбекистана. Они вынесли на обозрение публики работы современного декоративно-прикладного искусства, вышивку, изделия из чеканки, сувенирные ножи, изделия из кожи, национальные куклы, ковры всевозможных размеров, обувь и одежду в национальном стиле, и другие изделия, сделанные ручным трудом.

Особый интерес посетителей нынешней ярмарки вызвали изделия мастеров по изготовлению традиционных кукол. Презентованные на выставке изделия отличались большим разнообразием размеров, раскрасок, костюмов, использованных материалов и т.д. Этому направлению искусства была посвящена презентация студии "Кугирчок" при Ассоциации "IJOD", которая продлится до 26 марта.

В программу "Bazar-Art" вошли 5 мастер-классов участников ярмарки по таким направлениям, как керамика, "сухое валяние" по войлоку и войлочные изделия, вышивка, миниатюра и роспись.

25 марта состоялась церемония награждения победителей выставки, в ходе которой председатель Попечительского совета Фонда Форума Гульнара Каримова вручила гранты мастерам и дипломы лауреатам.

Проект "Bazar-Art" проводится дважды в год с 2007 года и направлен на оказание поддержки творческим династиям и талантливым мастерам, а также сохранение узбекской культуры и искусства. За прошедший период число участников проекта выросло с 32 до более 150 мастеров, выдано 7 грантов на общую сумму 30 млн. сумов.

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