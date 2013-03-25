Природный газ в Узбекистане с 1 апреля подорожает на 13,8%25.03.2013 22:46
ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Министерство финансов Республики Узбекистан установило с 1 апреля 2013 года новые тарифы на природный газ, реализуемый населению и оптовым потребителям.
Согласно новому реестру, стоимость газа, отпускаемого населению при наличии газовых счетчиков, составит 1 398 сумов за 10 кубометров, что на 13,8% выше действующего тарифа (1 228,50 сума с 1 октября 2012 года).
При отсутствии газовых счетчиков население будет платить 2 418 сумов 55 тийинов за 10 кубометров на приготовление пищи и горячее водоснабжение (вместо 2125,28 сума), 1 121 сум 60 тийинов – на отопление (вместо 985,60 сума).
По сравнению с 1 апрелем 2012 года тарифы на природный газ в Республике выросли на 29,8%.
Динамика тарифов на газ отпускаемый населению 2012-2013, сумов
|Категория потребителей
|Ед. изм.
|1.04.2012
|10.10.2012
|1.04.2013
|Динамика
|Население при наличии счетчиков
|10 м3
|1 077,00
|1 228,50
|1 398,00
|13,8%
|Население при отсутствии счетчиков:
|
|
|
|
|
|на пищеприготовление и ГВС
|10 м3
|1 862,65
|2 125,28
|2 418,55
|13,8%
|на отопление
|10 м3
|863,80
|985,60
|1 121,60
|13,8%
Реестром Минфина предусмотрены отдельные тарифы для населения, которое использует природный газ для коммунально-бытовых нужд при отсутствии газовых счетчиков. Цена на природный газ, поставляемый оптовым потребителям (включая предприятия теплоснабжения), установлена на уровне 139800 сумов за тысячу кубометров.
Напомним, с 1 апреля 2013 года в Узбекистане также повышаются тарифы на холодную воду, горячее водоснабжение и отопление, а также электроэнергию.
УЗИНФОРМ