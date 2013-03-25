Природный газ в Узбекистане с 1 апреля подорожает на 13,8%

ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Министерство финансов Республики Узбекистан установило с 1 апреля 2013 года новые тарифы на природный газ, реализуемый населению и оптовым потребителям.

Согласно новому реестру, стоимость газа, отпускаемого населению при наличии газовых счетчиков, составит 1 398 сумов за 10 кубометров, что на 13,8% выше действующего тарифа (1 228,50 сума с 1 октября 2012 года).

При отсутствии газовых счетчиков население будет платить 2 418 сумов 55 тийинов за 10 кубометров на приготовление пищи и горячее водоснабжение (вместо 2125,28 сума), 1 121 сум 60 тийинов – на отопление (вместо 985,60 сума).

По сравнению с 1 апрелем 2012 года тарифы на природный газ в Республике выросли на 29,8%.

Динамика тарифов на газ отпускаемый населению 2012-2013, сумов

Категория потребителей Ед. изм. 1.04.2012 10.10.2012 1.04.2013 Динамика Население при наличии счетчиков 10 м3 1 077,00 1 228,50 1 398,00 13,8% Население при отсутствии счетчиков: на пищеприготовление и ГВС 10 м3 1 862,65 2 125,28 2 418,55 13,8% на отопление 10 м3 863,80 985,60 1 121,60 13,8%

Реестром Минфина предусмотрены отдельные тарифы для населения, которое использует природный газ для коммунально-бытовых нужд при отсутствии газовых счетчиков. Цена на природный газ, поставляемый оптовым потребителям (включая предприятия теплоснабжения), установлена на уровне 139800 сумов за тысячу кубометров.

Напомним, с 1 апреля 2013 года в Узбекистане также повышаются тарифы на холодную воду, горячее водоснабжение и отопление, а также электроэнергию.

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