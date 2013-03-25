В Ташкенте обсудят перспективы развития альтернативной энергетики

ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Состояние и перспективы развития альтернативных источников энергии в Узбекистане будут обсуждаться на "круглом столе", который пройдет 26 марта в зале заседаний Торгово-промышленной палаты.

В дискуссии примут участие депутаты, представители ННО, научно-исследовательских институтов, министерств и ведомств, вузов, международных и коммерческих организаций, ТПП, ЦПИ, журналисты.

Участники "круглого стола" обсудят законодательные, нормативные, организационные, экономические и технологические основы использования альтернативных источников энергии в Узбекистане.

По итогам мероприятия будет разработан перечень конкретных мер по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы Республики Узбекистан.

Организаторами "круглого стола" выступают Фонд поддержки социальных инициатив, Фонд Форум, Комитет по вопросам экологии и охраны окружающей среды Законодательной палаты Олий Мажлиса, Экологическое движение Узбекистана, ТПП, Центр политических исследований, ООО "Безопасность и Контроль".

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