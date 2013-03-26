Наманган готовится встретить сборную Австралии

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. Международная теннисная федерация утвердила спорткомплекс "Пахлавон" в Намангане местом проведения матча Кубка Дэвиса Узбекистан – Австралия. Обе команды играют в первой группе зоны Азии и Океании.

Подготовка, по словам представителей Федерации тенниса Узбекистана, идет планомерно. Корт в "Пахлавоне" уложен московской фирмой ТК СС СТРОЙ", как и на прошедших ранее поединках Кубка Дэвиса. Решаются последние организационные моменты. Поскольку опыт проведения таких матчей здесь накоплен богатый, то проблем быть не должно, уверяют организаторы.

Вообще же Наманган принимает матч такого уровня в седьмой раз. В предыдущих шести неизменно побеждала сборная Узбекистана, одолевшая команды Индии (дважды), Республики Корея, Японии и Новой Зеландии. Два месяца назад, в начале февраля, были повержены и китайцы.

Предстоящий соперник, однако, самый именитый. Австралийцы 28 раз выигрывали Кубок Дэвиса, уступая по этому показателю только США. Да и нынешний состав этой команды впечатляет: экс-первая ракетка мира Ллейтон Хьюит, Maринкo Матосевич (51-е место в мировом рейтинге), Мэтью Эбден (134).

Сборная Узбекистана, во главе с капитаном Петром Лебедем и ее лидером Денисом Истоминым, прибудет в Наманган в среду, а представители страны кенгуру – несколькими днями позже. Матч пройдет с 5 по 7 апреля.

Это будет вторая встреча этих сборных в рамках неофициального командного чемпионата мира. Первая состоялась в 1998 году и завершилась победой парней с Зеленого континента – 5:0. В составе хозяев корта блистали, двукратный победитель US Open Патрик Рафтер и братья Вудбридж – лучшие парные игроки мира. А честь Узбекистана отстаивали Олег Огородов, Дмитрий Томашевич и Валерий Куценко.

И вот почти 15 лет спустя у узбекистанцев появилась возможность взять реванш. Любопытно, что в 1998 году сборные этих стран боролись за право на следующий год играть в Мировой группе. И австралийцы, одержав победу, через год взяли "серебряную салатницу".

Аналогично произошло и несколько лет назад, когда узбекистанцы встречались с командами Сербии и Чехии на той же стадии – плей-офф Мировой группы. Одержавшие над сборной Узбекистана победы команды годом позже завоевывали Кубок Дэвиса.

УЗИНФОРМ