В Намангане начнут выпускать офсетную бумагу из топинамбура

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. Уже в апреле на АО "Наманган когози" ("Наманганская бумага") начнется производство офсетной бумаги, исходным сырьем для которой служит топинамбур. Для этого завезено оборудование из Германии.

По словам менеджера отдела маркетинга АО "Наманган когози" Умиды Юнусовой, немецкое оборудование смонтировано на 95 процентов, остались лишь некоторые технические проблемы.

С выводом этой линии на полную мощность объем производства АО увеличится в три раза. Причем, утверждает менеджер предприятия, оно готово полностью покрыть потребности в газетной бумаге местных изданий. Качество ее будет отвечать мировым стандартам, не хуже российского производства, а стоимость ее ниже, говорит представитель АО.

Также "Наманган когози" успешно продает бумагу для принтеров, упаковочную и другие виды. "Мы готовы ее экспортировать, но пока почти вся она расходится в пределах Республики", – отметила Умида Юнусова.

А на поставку офсетной бумаги уже есть, кроме того, предварительные договоренности с партнерами из России и Казахстана.

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