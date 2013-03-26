В Самаркандской области проходит молодежный фестиваль

В Самаркандской области проходит молодежный фестиваль26.03.2013 13:36
САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. В Иштиханском районе Самаркандской области 25 марта завершился молодежный фестиваль, организованный областным Кенгашем ОДМ "Камолот" в честь 22-летия независимости Узбекистана.
В нем приняли участие молодые парни и девушки, которые работают в образовательных учреждениях, медицинских клиниках, фермерских хозяйствах, предприятиях, правоохранительных органах, общественных организациях и занимаются театральным искусством.
Цель организованного фестиваля заключалась в усилении у молодого поколения чувства любви и преданности к Родине, направлении молодежи к такой благородной цели, как обеспечение дальнейшего развития страны и благосостояния народа.
В рамках фестиваля его участники ознакомились с созидательными работами, осуществленными за последние годы в райцентре, возложили цветы к подножию памятника Скорбящей матери, встретились с хокимом района и провели беседу на тему роли молодежи в современном обществе. Наряду с этим, в районе прошла ярмарка вакансий, выставка работ молодых ремесленников и художников.
Подобные фестивали пройдут и в других районах области.
УЗИНФОРМ