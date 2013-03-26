Встреча в СамГИИЯ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 25 марта Самаркандский государственный институт иностранных языков посетила индонезийская делегация в составе 27 делегатов. Все члены делегации являются представителями университета Гуандама. Цель их визита в Самаркандскую область заключалась в установлении дружеских взаимоотношений и научно-образовательном обмене с самаркандскими вузами.

В процессе визита индонезийские научные делегаты ознакомились с созданными в СамГИИЯ условиями, образовательным процессом, методикой преподавания и научными работами профессорско-преподавательского состава.

В процессе встречи между представителями университета Гуандама и СамГИИЯ был подписан меморандум о сотрудничестве, после чего гости смогли осмотреть исторические достопримечательности города Самарканда.

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