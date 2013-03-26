Мероприятие по сохранению национальных ценностей

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта в Алтиарикском районе Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Национальные традиции и ценности" в рамках проекта "Проведение учебы среди молодежи", финансированного общественным фондом при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Цель организованного по инициативе районного Кенгаша ОДМ "Камолот" мероприятия заключалась в пропаганде национальных обычаев и традиций.

В нем приняли участие ученики и преподаватели колледжей, представители культурно-просветительского центра, ОДМ "Камолот" и районного хокимията.

Выступившие рассказали о значении национальных традиций в воспитании гармонично развитого поколения в патриотическом духе. Отмечена необходимость изучения, сохранения и пропаганды национальных ценностей среди населения, в частности, среди молодежи.

Участники мероприятия также рассмотрели национальные обычаи, которые сохранены до нашего времени, отметили необходимость уделения особого внимания обучению детей национальным традициям, а также усиления работы молодежных движений в пропаганде сохранения национальных ценностей.

В продолжение мероприятия было предложено развивать национальную кинематографию в направлении пропаганды национальных ценностей, обычаев и традиций.

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