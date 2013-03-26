В Узбекистан прибыла представительная делегация Омана

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с визитом прибыла представительная делегация Султаната Оман, которую возглавил генеральный секретарь Министерства иностранных дел этой страны Саид Бадр бин Хамад аль-Бусаиди.

26 марта у него состоялась встреча в Министерстве иностранных дел Узбекистана, в которой принял участие Посол Омана Мухаммад бин Саид бин Мухаммад аль-Лавати.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития узбекско-оманских отношений в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Была подчеркнута обоюдная заинтересованность в углублении связей во всех областях, представляющих взаимный интерес, расширении договорно-правовой базы, а также активизации прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, делегация Омана прибыла в Ташкент для участия в заседаниях узбекско-оманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и совместного Делового совета.

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