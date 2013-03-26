Посол Бангладеш завершает миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Бангладеш Мухаммад Имран завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. По этому случаю 26 марта он был принят в Министерстве иностранных дел Республики.

На встрече были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-бангладешских отношений во всех сферах, представляющих интерес для обеих сторон. Как отметили стороны, приоритетными направлениями торгово-экономического сотрудничества двух стран является текстильная, фармацевтическая и другие отрасли.

Узбекская сторона выразила признательность Послу Бангладеш за его личный вклад в развитие взаимовыгодных связей между двумя странами. Со своей стороны, Мухаммад Имран поблагодарил за созданные благоприятные условия для успешного исполнения его миссии.

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