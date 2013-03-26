Экологическая безопасность - залог здоровья нации

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 25 марта в Навои по инициативе Кизылтепинского районного Кенгаша Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") прошел "круглый стол" на тему "Обеспечение экологической безопасности - главный фактор охраны здоровья нации и ее генофонда".

В работе "круглого стола" приняли участие работники аппарата районного Кенгаша партии, лидеры первичных организаций, экологи и представители средств массовой информации. Участники мероприятия вели обстоятельный разговор о природных ресурсах региона и рациональном их использовании, о том, что сегодня каждый гражданин страны обязан беречь и преумножать эти богатства, предоставленные нам природой.

Выступившие за "круглым столом" специалисты дали присутствующим разъяснения о законодательных актах по охране природы и окружающей среды, о мероприятиях, направленных на обеспечение экологической безопасности как главного фактора безопасности здоровья населения.

Участники мероприятия получили ответы на интересующие их вопросы.

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