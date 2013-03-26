Сборная Узбекистана одолела Ливан в рамках отбора на ЧМ-2014

Сборная Узбекистана одолела Ливан в рамках отбора на ЧМ-201426.03.2013 20:54
ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта на столичном стадионе "Бунёдкор" состоялся матч между национальными сборными Узбекистана и Ливана по футболу в рамках 7-го тура 4-го отборочного раунда чемпионата мира-2014. Встреча завершилась победой подопечных Мирджалола Касымова со счетом 1:0.
Автором единственного гола на 64-й минуте игры стал капитан национальной сборной Сервер Джепаров. Находясь за пределами штрафной площадки, он левой ногой ударил по мячу, который рикошетом от ливанского защитника угодил в ворота противника.
В дальнейшем обе команды продолжали упорную борьбу, создавая немало острых голевых моментов. Однако счет остался неизменным до конца матча, к основному времени которого было добавлены 4 минуты.
Таким образом, сборная Узбекистана с 11 очками вновь стала лидером своей группы.
Положение команд группы "А"
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|+/-
|Очки
|1
|Узбекистан
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|2
|Южная Корея
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|3
|Иран
|5
|2
|1
|2
|2-2
|7
|4
|Катар
|6
|2
|1
|3
|4-7
|7
|5
|Ливан
|6
|1
|1
|4
|2-6
|4
Следующая игра национальной сборной состоится на выезде 11 июня 2013 года против сильного соперника – команды Южной Кореи, а 18 июня подопечные М.Касымова примут на своем поле сборную Катара.
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