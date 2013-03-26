Сборная Узбекистана одолела Ливан в рамках отбора на ЧМ-2014

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта на столичном стадионе "Бунёдкор" состоялся матч между национальными сборными Узбекистана и Ливана по футболу в рамках 7-го тура 4-го отборочного раунда чемпионата мира-2014. Встреча завершилась победой подопечных Мирджалола Касымова со счетом 1:0.

Автором единственного гола на 64-й минуте игры стал капитан национальной сборной Сервер Джепаров. Находясь за пределами штрафной площадки, он левой ногой ударил по мячу, который рикошетом от ливанского защитника угодил в ворота противника.

В дальнейшем обе команды продолжали упорную борьбу, создавая немало острых голевых моментов. Однако счет остался неизменным до конца матча, к основному времени которого было добавлены 4 минуты.

Таким образом, сборная Узбекистана с 11 очками вновь стала лидером своей группы.

Положение команд группы "А"

№ Команда Игры Победы Ничьи Поражения +/- Очки 1 Узбекистан 6 3 2 1 6-4 11 2 Южная Корея 5 3 1 1 11-5 10 3 Иран 5 2 1 2 2-2 7 4 Катар 6 2 1 3 4-7 7 5 Ливан 6 1 1 4 2-6 4

Следующая игра национальной сборной состоится на выезде 11 июня 2013 года против сильного соперника – команды Южной Кореи, а 18 июня подопечные М.Касымова примут на своем поле сборную Катара.

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