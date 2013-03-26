ОБСЕ проводит в Узбекистане семинар по борьбе с преступными доходами

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 26-28 марта в Ташкенте проходит тренинг по вопросам поиска, обнаружения и изъятия преступных доходов. Он организован Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане совместно с Академией МВД Республики Узбекистан.

В семинаре принимают участие 25 преподавателей Академии. Тренерами выступают два эксперта из Франции, которые делятся опытом правоохранительных органов стран Европы в области поиска, обнаружения и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Особое внимание в ходе обучения уделено содержанию существующих программ подготовки специалистов правоохранительных органов по поиску, обнаружению и изъятию преступных доходов.

На открытии тренинга выступил Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане Дьердь Сабо. Он отметил, что участники тренинга ознакомятся с опытом других стран-участниц ОБСЕ по выявлению незаконно полученных доходов. Это позволит преподавателям Академии внедрить эти знания и методологии в учебные программы Академии по подготовке местных специалистов в области поиска и изъятия преступных доходов.

Как отмечает пресс-служба представительства ОБСЕ, данный тренинг проводится в рамках совместного проекта Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане и Академии МВД Республики нацеленного на совершенствование системы подготовки кадров для правоохранительных органов.

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