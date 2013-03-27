В Узбекистане пройдет Неделя франкофонии-2013

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. С 26 марта по 3 апреля в Узбекистане проходит очередная Неделя франкофонии. Ее организаторами выступают посольства стран-членов и наблюдателей Международной организации франкофонии (МОФ), представленные в Ташкенте.

Как сообщает французское посольство, в программу войдут различные конкурсы с возможностью выиграть поездки во Францию и множество других призов, ряд мероприятий во Французском институте в Узбекистане и театральный спектакль по произведниям Виктора Гюго.

Так, 27 марта во Французском Институте в Узбекистане состоится выставка-презентация "Мир Франкофонии", на которой будут представлены стенды стран-членов или ассоциированных членов МАФ, включая фуршет с блюдами из кухни представленных стран. В этот же день в Посольстве Франции состоится на прием, на котором будут объявлены победители конкурсов.

28 и 29 марта пройдут вечера демонстрации фильмов франкоговорящих стран. 1 и 3 апреля состоятся показы спектакля "Отверженные в творчестве Виктора Гюго" в исполнении Пьеретт Дюпуае (с субтитрами на русском языке) в Самаркандском театре кукол и Молодежном театре Узбекистана в Ташкенте.

По данным посольства Франции, в настоящее время в Узбекистане французский язык изучают 250 тысяч учеников и студентов. Это число должно резко возрасти в связи с недавним решением правительства Республики ввести изучение иностранных языков с 1 класса.

В МОФ входят 77 государств и правительств, которые объединяют около 900 млн. человек и представляют 20% мировой торговли. Французский язык занимает пятое место в мире и второе место в Европейском союзе.

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