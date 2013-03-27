В целях пропаганды здорового образа жизни

В целях пропаганды здорового образа жизни27.03.2013 12:43
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. 26 марта в Фуркатском районном медицинском объединении Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Причины туберкулеза, методы профилактики и лечения заболевания".
Цель организованного благотворительным фондом "Соглом авлод учун" мероприятия заключалась в пропаганде здорового образа жизни, информировании молодежи о туберкулезе.
В нем приняли участие студенты и преподаватели колледжей лицеев, представители фонда "Соглом авлод учун", областного тубдиспансера.
В процессе мероприятия его участникам предоставлена полная информация о туберкулезе. Выступившие исчерпывающе объяснили молодежи пути развития болезни туберкулеза и последствия, которые можно наблюдать от вышеуказанной болезни. Также докладчики разъяснили роль молодежи в укреплении общества, отметив, что здоровый образ жизни надо поддерживать с малых лет. Каждый человек обязан вести здоровый образ жизни.
В заключение всем присутствующим были розданы буклеты, которые пропагандируют предотвращение туберкулеза.
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