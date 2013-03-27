В Намангане прошел литературный тренинг для русскоязычных авторов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. В понедельник в конференц-зале Наманганского областного информационно-ресурсного центра им. Нодиры состоялся первый литературный тренинг для начинающих молодых поэтов и прозаиков, пишущих на русском языке. В тренинге приняли участие школьники, учащиеся лицеев и колледжей, пробующие себя на литературно-поэтическом поприще.

Эта акция стала первым мероприятием недавно образованного при областном отделении Союза писателей русского литературного совета, председателем которого литераторы избрали молодую талантливую поэтессу, члена Союза писателей Узбекистана Антонину Иплину.

Выступая перед собравшимися, Антонина Иплина рассказала, что идея создания литературного совета направлена на выявление пишущей одаренной молодежи (до 30 лет), с тем, чтобы познакомить их с творчеством ведущих поэтов Узбекистана, пишущих на русском языке, дать возможность участвовать в литературных конкурсах, иметь возможность представлять свои произведения на страницах газет и журналов Республики.

Она также отметила, что, несмотря на наше непростое время, когда молодежь мало интересуется поэзией и литературой, надо не стесняться первой пробы пера, не дать робким росткам творчества погибнуть в терниях невежества и непонимания. Вот для этого и создан русский литсовет, который поможет встать на крыло "птенцам поэзии", тем более, что в Намангане существует уже ни один год при НамГУ литературный клуб "Заветная лира" под руководством кандидата филологических наук, доцента кафедры русского языка и литературы Кадыра Насырова, неутомимого "искателя талантов", из гнезда которого в свое время выпорхнула и она сама.

Затем участники тренинга прочитал свои поэтические произведения, дали оценки услышанным стихотворениям. Мероприятие прошло в дружелюбной обстановке, все участники тренинга были приглашены к участию в поэтическом конкурсе, посвященном творчеству узбекского поэта Мухаммада Юсуфа, который состоится в НамГУ 23 апреля.

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