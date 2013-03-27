Генеральный секретарь ШОС посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 27 марта. /УЗИНФОРМ/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Дмитрий Мезенцев 28 марта посетит Узбекистан.

В Ташкенте у него запланированы встречи в Министерстве иностранных дел и других правительственных структурах Республики Узбекистан.

Д.Мезенцев также примет участие в мероприятиях в рамках Региональной антитеррористической структуры ШОС, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.

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